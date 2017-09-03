Под Воронежем произошло ДТП с участием почти 30 автомобилей

В Бобровском районе Воронежской области столкнулись 28 автомобилей. Пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на 631-м километре трассы М4 «Дон». Согласно предварительной информации, виновником ДТП является воитель грузовика. Он спровоцировал массовое столкновение, неверно выбрав скоростной режим, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В числе один ребенок в возрасте трех лет. По другим данным – пятилетняя девочка.

