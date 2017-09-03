]]> ]]>
Главная Авто Новости

Под Воронежем произошло ДТП с участием почти 30 автомобилей

21:52 3.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В Бобровском районе Воронежской области столкнулись 28 автомобилей. Пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на 631-м километре трассы М4 «Дон». Согласно предварительной информации, виновником ДТП является воитель грузовика. Он спровоцировал массовое столкновение, неверно выбрав скоростной режим, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В числе один ребенок в возрасте трех лет. По другим данным – пятилетняя девочка.
 

Темы: Россия, Воронеж, ДТП, Происшествия, ГИБДД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.