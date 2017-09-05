На выставке «Комтранс-2017» КамАЗ представит новый электробус

ПАО «КамАЗ» в рамках выставки «Комтранс-2017» представит электробус КамАЗ-6282 с обновленным интерьером и экстерьером.



Фото с сайта kamaz.ru

Модель электробуса второго поколения КамАЗ-6282, разработанная «КамАЗом» совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro, уже положительно зарекомендовала себя при тестовых испытаниях в ГУП «Мострансавто» на маршруте «м. Славянский бульвар – инновационный город «Сколково».

Представленный на «Комтрансе» электробус отличается от своих предшественников видоизменённым салоном – в нём отсутствует шахта моторного отсека, что позволило увеличить общую пассажировместимость.

В электробусе КамАЗ-6282 второго поколения применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) аккумуляторные батареи производства Drive Electro. На подзарядку требуется 6-20 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей.

Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трёхфазной сети переменного тока 380 В («ночная зарядка»). Примечательно, что зарядка электробуса возможна в условиях низких температур: аккумуляторные батареи работают без дополнительных систем подогрева даже при –40°С. Таким образом, электробус может перевозить пассажиров круглый год.

Максимальная скорость – 75 км/ч, максимальный запас хода электробуса – 70 км. Кроме того, электробус адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован видеокамерами и спутниковой навигацией. Отметим, что аккумулятор рассчитан, как минимум, на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной эксплуатации.