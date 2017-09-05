В Москве появились парковки для электромобилей

В Москве появились парковки, предназначенные исключительно для электромобилей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Парковочные места установлены на улицах Красная Пресня, Остоженка, Большая Бронная, Малая Дмитровка, Бахрушина.

«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе», - прокомментировал руководитель Демартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Каждая такая парковка рассчитана на два электроавтомобиля. Рядом с подобными парковками будут размещены особые предупреждающие знаки, где будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

Отмечается, что владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковках, специальных парковок для них до недавнего времени в Москве не было.