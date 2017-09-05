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В Москве появились парковки для электромобилей

11:25 5.09.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru

В Москве появились парковки, предназначенные исключительно для электромобилей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Парковочные места установлены на улицах Красная Пресня, Остоженка, Большая Бронная, Малая Дмитровка, Бахрушина.

«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе», - прокомментировал руководитель Демартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Каждая такая парковка рассчитана на два электроавтомобиля. Рядом с подобными парковками будут размещены особые предупреждающие знаки, где будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

Отмечается, что владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковках, специальных парковок для них до недавнего времени в Москве не было.

Темы: Москва, Авто, Парковки и стоянки для автомобилей, Электромобили
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 16:51
Элен

По логике, на такой специальной парковке должна быть розетка для подзарядки электроавтомобиля. Будет?
И еще. Интересно, а сколько в Москве электроавтомобилей, что им аж по семи адресам специальные парковки сделали?
05.09.2017, 15:20
Патриот России

Цивилизация хоть и с опозданием дошла и до Москвы.
Интересно, а электромобили не помешают стабильно вставать с колен?
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