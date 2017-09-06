Skoda Karoq: премьера на Международном автосалоне во Франкфурте

На Международном автосалоне во Франкфурте Skoda представит для широкой публики новинку в классе SUV.



Фото с сайта skoda-avto.ru

Компактный SUV Skoda Karoq достигает 4382 мм в длину, 1841 мм в ширину и 1605 мм в высоту. Колесная база - 2638 мм, объем багажника составляет 521 литр (если сложить сиденья заднего ряда - 1630 литров).

В автомобиле реализовано множество решений Simply Clever, среди которых виртуальная педаль, позволяющая открыть багажник без помощи рук, а также опциональная система трансформации салона VarioFlex, благодаря которой объем багажного отсека может меняться в диапазоне от 479 до 588 литров. Система VarioFlex представляет собой три отдельных кресла заднего ряда, которые можно независимо друг от друга сдвигать или полностью снимать - в этом случае Skoda Karoq из компактного SUV превращается в фургон с максимальным объемом загрузки 1 810 литров.

Впервые в истории марки Skoda предлагает полностью настраиваемую цифровую приборную панель, которую можно отрегулировать в соответствии с личными предпочтениями и использовать для управления информационно-развлекательной системой. Все сенсорные дисплеи в Skoda Karoq выполнены по емкостной технологии и имеют фирменное стеклянное покрытие. Благодаря встроенному модулю LTE и точке доступа WLAN пассажиры компактного SUV всегда остаются онлайн. ​



Фото с сайта skoda-avto.ru

​​​Новые сервисы Skoda Connect разделены на две категории. Онлайн-сервисы информационно-развлекательной системы предоставляют в режиме реального времени разнообразную информацию и помогают в навигации. Система Care Connect обеспечивает помощь в случае аварии или неисправности с помощью удаленного доступа к автомобилю, а кнопка экстренного вызова автоматически запрашивает помощь в случае дорожно- транспортного происшествия.

Доступ к дополнительным онлайн-услугам можно получить через приложение Skoda Connect. Они позволяют удаленно проверить состояние автомобиля, настроить его функции или найти его местоположение при помощи смартфона. Отсек для беспроводной индуктивной зарядки телефона выполняет подключение устройства к антенне на крыше автомобиля для лучшего приема сигнала и одновременно обеспечивает зарядку телефона.

Skoda Karoq​​​ предлагает новые системы помощи водителю. Среди них ассистент парковки Park Assist, система удержания в полосе Lane Assist, а также ассистент движения в пробках Traffic Jam Assist. Системы контроля слепых зон Blind Spot Detect и контроля дистанции спереди Front Assist с возможностью распознавания пешеходов и функцией экстренного торможения обеспечивают повышенный уровень безопасности.

Новый компактный SUV оснащается полностью светодиодными фарами и фонарями, а также имеет атмосферную подсветку салона.

​​Для автомобиля предлагается два бензиновых и три дизельных двигателя мощностью от 85 кВт (115 л.с.) до 140 кВт (190 л.с.). Оба бензиновых двигателя и два дизельных двигателя являются совершенно новыми. Их рабочий объем составляет 1.0, 1.5, 1.6 и 2.0 литра. За исключением самого мощного дизельного агрегата, все варианты могут оснащаться как 6- ступенчатой механической коробкой передач, так и 7-ступенчатой DSG.

Версия Skoda Karoq с двигателем 2.0 TDI мощностью 140 кВт (190 л.с.) в базовой комплектации имеет полный привод и 7-ступенчатую коробку передач DSG.

Новый бензиновый мотор 1.5 TSI оснащается системой деактивации цилиндров при неполной нагрузке.

Начиная с комплектации Ambition, для автомобиля опционально доступна система выбора режимов вождения Normal, Sport, Eco, Individual и Snow (только для модификаций с полным приводом).​​