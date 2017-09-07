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Конгресс США разрешил выпустить на дороги 25 тысяч беспилотных автомобилей

15:03 7.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на ускорение внедрения самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о первом такого рода документе, поддерживающем внедрение технологий автомобилей без водителя на федеральном уровне.

Законопроект, получивший единогласное одобрение Конгресса, в частности, запрещает властям штатов запрещать беспилотные автомобили на своей территории.

Документ также разрешает Национальному управлению по безопасности движения выдавать разрешения на тестирование до 25 тысяч самоуправляемых автомобилей в год. В будущем квоту планируется увеличить до 100 тысяч автомобилей без водителей в год.

Законопроект, одобренный Палатой представителей, направлен в Сенат США. Обсуждение документа в верхней палате Конгресса США начнется, как ожидается, в середине сентября.

Темы: США, Авто, Автоновости, Высокие технологии в мире
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 20:44
Гость: Николя

:)
Вы можете выставлять любые требования, но если людям не платить денег, то кто будет покупать всю ту лабуду, которую производят "работники с высокими требованиями"?
07.09.2017, 19:53
Гость: Юляша

Это хорошо.Сами себя накажут.
07.09.2017, 19:36
Гость: Патриот России

Таковы тенденции - с каждым годом всё жестче требования к квалификации работника!
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