Конгресс США разрешил выпустить на дороги 25 тысяч беспилотных автомобилей

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на ускорение внедрения самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о первом такого рода документе, поддерживающем внедрение технологий автомобилей без водителя на федеральном уровне.

Законопроект, получивший единогласное одобрение Конгресса, в частности, запрещает властям штатов запрещать беспилотные автомобили на своей территории.

Документ также разрешает Национальному управлению по безопасности движения выдавать разрешения на тестирование до 25 тысяч самоуправляемых автомобилей в год. В будущем квоту планируется увеличить до 100 тысяч автомобилей без водителей в год.

Законопроект, одобренный Палатой представителей, направлен в Сенат США. Обсуждение документа в верхней палате Конгресса США начнется, как ожидается, в середине сентября.