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Суд обязал УАЗ выплатить 1,5 миллиона рублей владельцу сгоревшего авто

22:04 8.09.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Житель Липецка, подавший в суд на УАЗ после того, как приобретенный им внедорожник сгорел, выиграл дело. Согласно решению суда, компания должна выплатить ему полтора миллиона рублей, пишет «Газета.ру».

Автолюбитель изначально требовал от УАЗа шесть миллионов рублей, включив в эту сумму стоимость машины, расходы на адвокатов и моральный вред. Однако согласился с тем, что ему присудили только четверть суммы. Оспаривать решение он не будет.

Истец утверждал, что его внедорожник загорелся в результате попытки преодолеть довольно незначительное препятствие. Машина некоторое время буксовала, а затем вспыхнула и за 10-15 минут сгорела полностью.

Независимая экспертиза сделал вывод о том, что причиной пожара стал конструкторско-производственный недостаток. УАЗ провел собственную экспертизу, согласно которой, возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации.

Суд в итоге встал на сторону автовладельца. В УАЗе изданию заявили, что оценивают целесообразность проведения повторной экспертизы. Будет ли решение суда оспорено, собеседник издания не уточнили.
 

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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