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В России могут ввести экологический сбор вместо транспортного налога

09:17 8.09.2017
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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России доля легковых автомобилей, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше, достигает 40%. В количественном выражении это составляет около 17 млн единиц. Вполне вероятно, что такое число автовладельцев может с энтузиазмом воспринять идею введения экологического сбора взамен транспортного налога.

Как сообщают «Известия», такую возможность рассматривают в Министерстве транспорта РФ. Причем до конца нынешнего года в ведомстве собираются подготовить обоснование целесообразности данной инициативы.

Эта работа ведется в рамках «Транспортной стратегии до 2030 года», утвержденной Правительством РФ, которая предусматривает и более широкое применение экономичных транспортных средств.

Напомним, что в настоящее время транспортный налог рассчитывается, исходя из мощности двигателя автомобиля, его марки, модели, года выпуска, а также срока владения. Кроме этого, учитывается и регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, т.к. в каждом субъекте РФ действуют свои налоговые ставки.

Если же процедура замена транспортного налога на экологический сбор будет утверждена, то впоследствии для его расчета достаточно будет учитывать конструктивные параметры автомобиля по выбросам углекислого газа. Эта информация приводится в Паспорте транспортного средства (ПТС).

Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов, пока рано говорить о том, насколько серьезно введение данной инициативы может отразиться на расходах автовладельцев, но она в меньшей степени устроит собственников старых машин, экологические стандарты которых не дотягивают до «Евро-4». Таковых у нас в стране насчитывается 25 млн, поэтому, вероятно, им придется платить больше.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Налогообложение в России
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 12:35
Гость: stupper

Акциз на топливо взамен транспортного налога "уже повышали", теперь задумали подтолкнуть пенсионеров к покупке новых современных авто вместо старых, но любимых "Жигулей". Не стоит при этом забывать, владельцы каких авто преобладают на избирательных участках в момент выборов руководителей всех уровней в стране.
08.09.2017, 12:31
Гость: 100%

И сбор введут, и налог оставят!
08.09.2017, 12:02
Гость: Андрей

Помниться недавно была такая тема: заменить транспортный налог на акциз на топливо. Акциз ввели, а налог не убрали. Теперь подняли тему с "экологическим сбором" (не налогом - ведь ВВП запретил вводить новые налоги). Сдаётся мне, что сбор введут, а налог оставят, ибо очень деньги нужны. Принцип старый - чтобы корова давала больше молока и меньше ела, надо эту корову чаще доить и меньше кормить.
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