Российский авторынок в августе поднялся на второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который несмотря на отпускной сезон в августе продолжил восстановление высокими темпами, по итогам прошлого месяца поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», наша страна смогла улучшить свои позиции в «европейском первенстве» благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на автомобили.

Согласно данным, полученным агентством в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в августе остается Германия, где было продано 253679 машин (+3,5%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на вторую строчку европейского рейтинга.

По предварительным оценкам, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 122,5 тыс. единиц (без учета LCV). Третий результат показала Франция – 107455 машин, что на 9,4% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Италия с показателем 83363 реализованных автомобилей (+15,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи автодилеры реализовали 76433 машин (-6,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, тем не менее, это третий результат августовских продаж за последние 10 лет. Добавим также, что испанский авторынок в августе вырос на 13% и составил 72410 машин.