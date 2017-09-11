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Китай запретит автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

13:30 11.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти КНР намерены отказаться от производства и продажи на территории страны автомобилей, оснащенных исключительно бензиновыми или дизельными двигателями. Об этом сообщает Bloomberg.

Точная дата введения запрета обсуждается в правительстве, заявил замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь.

По словам замминистра, запрет автомобилей, оснащенных только бензиновыми и дизельными двигателями, окажет значительное влияние на окружающую среду и развитие китайской автопромышленности. Никаких приблизительных сроков введения запрета Синь Гобинь называть не стал.

В свою очередь Лю Чжицзя, представитель Chery Automobile Co., крупнейшего китайского экспортера легковых автомобилей, заявил, что запрет может быть введен позднее 2040 года, когда аналогичные ограничения планируют ввести Франция и Великобритания. Такому большому рынку как китайский, отметил он, нужно время на подготовку.

По прогнозам аналитиков Bloomberg, к 2025 году электромобили будут стоить столько же, сколько машины с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2038 году, по расчетам экспертов агентства, в мире будет производиться больше электромобилей, чем машин, работающих исключительно на бензине или дизеле.

Темы: Китай, Авто, Автоновости
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 21:38
Гость: Китай запретит автомобили

Вернутся к рикшам.
11.09.2017, 21:06
Гость: Да нема базара!

Мы тоже могём!
Осталось построить в 5 раз больше электростанций (и это только для зарядки Ё-мобилей) и проложить новую кабельную инфраструктуру (старая просто не потянет такую мощность).
После этого, подсчитав затраты, можно прийти к выводу, что содержание Ё-мобилей станет "золотым".
11.09.2017, 20:45
Гость: Китайцам

Не говори гоп,пока не перепрыгнул.
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