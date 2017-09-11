Китай запретит автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

Власти КНР намерены отказаться от производства и продажи на территории страны автомобилей, оснащенных исключительно бензиновыми или дизельными двигателями. Об этом сообщает Bloomberg.

Точная дата введения запрета обсуждается в правительстве, заявил замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь.

По словам замминистра, запрет автомобилей, оснащенных только бензиновыми и дизельными двигателями, окажет значительное влияние на окружающую среду и развитие китайской автопромышленности. Никаких приблизительных сроков введения запрета Синь Гобинь называть не стал.

В свою очередь Лю Чжицзя, представитель Chery Automobile Co., крупнейшего китайского экспортера легковых автомобилей, заявил, что запрет может быть введен позднее 2040 года, когда аналогичные ограничения планируют ввести Франция и Великобритания. Такому большому рынку как китайский, отметил он, нужно время на подготовку.

По прогнозам аналитиков Bloomberg, к 2025 году электромобили будут стоить столько же, сколько машины с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2038 году, по расчетам экспертов агентства, в мире будет производиться больше электромобилей, чем машин, работающих исключительно на бензине или дизеле.