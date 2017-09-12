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Стартовало производство Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

10:12 12.09.2017

На предприятии LADA Ижевск стартовало серийное производство универсала LADA Vesta SW и его внедорожной версии LADA Vesta SW Cross.


Фото с сайта lada.ru

Продажи новых моделей начнутся осенью 2017 года.

Изначально перед инженерами была поставлена задача создать автомобиль образцовой надежности и качества. В процессе подготовки серийного производства было испытано более 100 прототипов Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, которые тестировались в лабораторных и дорожных условиях, успешно прошли краш-тесты и испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам. 

Новинки прошли циклы климатических исследований в термокамере при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов. Проведенные проверки подтвердили высокий уровень безопасности и надежности новой конструкции.

Особое внимание было уделено тонкой настройке подвески Lada Vesta SW с учетом нового распределения массы автомобиля. Для Lada Vesta SW Cross удалось разработать уникальный вариант подвески с увеличенным дорожным просветом и эффективным балансом между изначально присущей Lada Vesta азартной управляемостью и комфортом. В конструкцию кузова были внедрены 33 дополнительных штампованных детали, позволившие увеличить жесткость кузова на кручение и тем самым улучшить маневренность и вибро-акустический комфорт.

Для запуска производства Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross в Ижевске была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей, проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки - только на конвейере появилось 38 новых технологических операций. Первый предсерийный автомобиль Lada Vesta SW отправился в учебный класс, где проходит подготовку персонал автозавода.

Автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross дополнили модельный ряд завода Lada в Ижевске, где сегодня уже производятся лифтбек Lada Granta и седан Lada Vesta. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, АвтоВАЗ
Источник: Lada.ru
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