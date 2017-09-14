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Введение экологического налога для автомобилистов отложили до 2019 года

21:58 14.09.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Законопроект, предусматривающий замену транспортного налога экологическим сбором, подготовят не ранее 2019 года. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Он отметил, что от уплаты сбора предполагается освободить владельцев машин, имеющих экологический стандарт, начиная от «Евро-4».

Собеседник агентства также добавил, что размер налога будет одинаковым на всей территории России. Дифференциации ставки по регионам в планах нет.

Информация о возможной замене транспортного налога экологическим появилась некоторое время назад. Пока эта идея проходит обсуждение на уровне экспертов. Ряд специалистов высказались против нововведения, отмечая, что оно ударит в первую очередь по владельцам старых автомобилей, например, - пенсионерам.
 

Темы: Россия, Автоновости, Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 22:44
Бывший

Блин, опять принтер взбесился! Лучше б уж ввели акциз на бензин а остальное отменили. Лужков ус...тарался, вводя повышенные налоги на лошади, но на гибриды взимал деньги и за электрических лошадей. Вывод: всё равно оберут, гады!
14.09.2017, 22:13
Серп и молот

Если Ленин и Сталин истребляли буржуазию как класс, то ставленники буржуазии Путин и Медведев истребляют пенсионеров как социальную группу. Причем пенсионеров, граждан Израиля выехавших в Израиль из СССР до 1991 года, наоборот решили поддержать в прошлом году подписав соглашение о выплате им пенсий. Одновременно лишив российских индексации 8,9 % базовой части пенсии, предусмотренной Конституцией РФ. И с бесстыжими глазами ждут их на избирательные участки в 2018 году. Видимо с еще одним этапом истребления пенсионеров решили пока повременить до после выборов.
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