Введение экологического налога для автомобилистов отложили до 2019 года

Законопроект, предусматривающий замену транспортного налога экологическим сбором, подготовят не ранее 2019 года. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Он отметил, что от уплаты сбора предполагается освободить владельцев машин, имеющих экологический стандарт, начиная от «Евро-4».

Собеседник агентства также добавил, что размер налога будет одинаковым на всей территории России. Дифференциации ставки по регионам в планах нет.

Информация о возможной замене транспортного налога экологическим появилась некоторое время назад. Пока эта идея проходит обсуждение на уровне экспертов. Ряд специалистов высказались против нововведения, отмечая, что оно ударит в первую очередь по владельцам старых автомобилей, например, - пенсионерам.

