Mercedes-Benz представил электромобиль А-класса

Компания Mercedes-Benz презентовала новый хэтчбек под названием EQA мощностью 268 л.с.



Фото: Mercedes-Benz

До первой сотни электрокар разгоняется за 5 секунд. В трехдверный автомобиль установлены два электродвигателя, которые питаются от литий-ионного аккумулятора ёмкостью в 60 кВт/ч.

При полной зарядке батареи новый Mercedes-Benz может преодолеть 400 км, а заряжать батареи можно и без помощи кабеля на специальной беспроводной индукционной станции, сообщает Autonews.



Фото: Mercedes-Benz

Помимо того, что в автомобиле нет бензинового двигателя, у него также отсутствуют дверные ручки: специальные датчики реагируют на приближающегося водителя и открывают двери автоматически.

Еще одной футуристической особенностью модели является решетка радиатора - она меняет цвет в зависимости от выбранного режима движения: синий цвет для режима Sport и красный для режима Sport Plus.



Фото: Mercedes-Benz

Ожидается, что уже к 2022 году компания Mercedes-Benz сможет вывести на рынок более десяти электромобилей.

Напомним, что согласно данным агентства «Автостат» сразу две модели Mercedes-Benz стали самыми продаваемыми автомобилями премиум-класса в Москве в июле 2017 года. Модель GLC показала рост на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 204 машины, а продажи модели E-Class подросли на 26% по сравнению с тем же периодом, что соответственно составило 186 единиц.