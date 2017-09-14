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Mercedes-Benz представил электромобиль А-класса

09:52 14.09.2017

Компания Mercedes-Benz презентовала новый хэтчбек под названием EQA мощностью 268 л.с.


Фото: Mercedes-Benz

До первой сотни электрокар разгоняется за 5 секунд. В трехдверный автомобиль установлены два электродвигателя, которые питаются от литий-ионного аккумулятора ёмкостью в 60 кВт/ч.

При полной зарядке батареи новый Mercedes-Benz может преодолеть 400 км, а заряжать батареи можно и без помощи кабеля на специальной беспроводной индукционной станции, сообщает Autonews.


Фото: Mercedes-Benz

Помимо того, что в автомобиле нет бензинового двигателя, у него также отсутствуют дверные ручки: специальные датчики реагируют на приближающегося водителя и открывают двери автоматически. 

Еще одной футуристической особенностью модели является решетка радиатора - она меняет цвет в зависимости от выбранного режима движения: синий цвет для режима Sport и красный для режима Sport Plus.


Фото: Mercedes-Benz

Ожидается, что уже к 2022 году компания Mercedes-Benz сможет вывести на рынок более десяти электромобилей.

Напомним, что согласно данным агентства «Автостат» сразу две модели Mercedes-Benz стали самыми продаваемыми автомобилями премиум-класса в Москве в июле 2017 года. Модель GLC показала рост на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 204 машины, а продажи модели E-Class подросли на 26% по сравнению с тем же периодом, что соответственно составило 186 единиц.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Mercedes
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 19:06
Гость: Algol

Эх, русская земля.......когда же это возможно будет у нас.
Ждать гравицапы ? Между прочим на неё то же деньги требуются
Чертей всяких носит наша земля......Кууу
Гравицапу сделают но не доделают - а за кордоном опять гравицапы и с подсветкой ))))))) и так вечно ..... кто ж у нас покупать то будет. И по кругу.
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Предложили выход по часовым поясам - и не обязательно мировыми без гринвича - внутри можно на разнице в одну сторону - можно и так.
Сама разница - вверх - вниз
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Эх ..........
14.09.2017, 13:06
Гость: Николя

Значит Мерс ставит на батарею...
Хотя, немчура грозилась увеличить емкость литий-ионной в два раза за счет изменения внутренней компоновки батареи.
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