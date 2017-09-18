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Jaguar Land Rover с 2020 года перейдет на выпуск гибридов и электромобилей

16:02 18.09.2017

Компания Jaguar Land Rover с 2020 года планирует выпускать все новые модели на базе электро- или гибридных двигателей.


Jaguar FUTURE-TYPE. Стоп-кадр из видео в YouTube

Первым электромобилем станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу в 2018 году, сообщает «Интерфакс»

Jaguar Land Rover также разработала электрическую версию своей классического родстера 1968 года E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

Напомним, в июле 2017 года концерн Volvo также заявлял о том, что с 2019 года будет оснащать все новые модели электрическими двигателями. Однако как Volvo, так и Jaguar Land Rover продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. 

Компания Jaguar Land Rover также попыталась спрогнозировать, как будут выглядеть автомобили в 2040 году и представила концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса, а съемный руль Sayer с искусственным интеллектом, как отмечают в компании, "не просто находится в автомобиле, он становится вашим верным товарищем".

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Jaguar
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