Jaguar Land Rover с 2020 года перейдет на выпуск гибридов и электромобилей

Компания Jaguar Land Rover с 2020 года планирует выпускать все новые модели на базе электро- или гибридных двигателей.



Jaguar FUTURE-TYPE. Стоп-кадр из видео в YouTube

Первым электромобилем станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Jaguar Land Rover также разработала электрическую версию своей классического родстера 1968 года E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

Напомним, в июле 2017 года концерн Volvo также заявлял о том, что с 2019 года будет оснащать все новые модели электрическими двигателями. Однако как Volvo, так и Jaguar Land Rover продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

Компания Jaguar Land Rover также попыталась спрогнозировать, как будут выглядеть автомобили в 2040 году и представила концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса, а съемный руль Sayer с искусственным интеллектом, как отмечают в компании, "не просто находится в автомобиле, он становится вашим верным товарищем".