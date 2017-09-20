Автошколы предлагают разделить обучение на профессионалов и любителей

Союз автошкол Москвы предложил ГИБДД разделить обучение водителей на любительскую и профессиональную категории, пишут «Известия».

По мнению председателя Союза автошкол Александра Ачкасова, тех, для кого автомобиль лишь средство передвижения, а не заработок, можно освободить от лишней нагрузки, снизив ее на 30%.

«Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше», - отметил он.

А вот к тем, чья работа связана с перевозкой пассажиров или грузов, требования и контроль необходимо повысить. В частности предлагается внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль.

Эксперты считают, что для водителей-профессионалов необходимо ужесточать ответственность. «Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель. Сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там проработал два месяца, здесь — три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей», - рассказал Ачкасов.

Эксперты добавляют, что по сути права для водителей-профессионалов являются лицензией. «Профессиональное водительское удостоверение — по сути, лицензия. И к перевозкам пассажиров надо допускать только тех, у кого есть эта лицензия. А не так, что приехал человек неизвестно откуда, неизвестно где и как получал права, а ему доверяют жизни людей», - приводит издание слова лидера движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова.

По мнению экспертов, когда число профессиональных водителей будет ограничено, их заработки вырастут. Если автопарк не может принять на работу человека с обычными правами, ему придется больше платить тем, у кого есть лицензия. Но с другой стороны, у профессиональных водителей увеличится и ответственность.