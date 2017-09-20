Минфин предложил увеличить стоимость ОСАГО для пьяных водителей в 5 раз

Министерство финансов РФ предлагает увеличить стоимость полиса ОСАГО для водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Моисеева, ведомство уже готовит соответствующие поправки в закон об «автогражданке».

Ранее Минфин внес законопроект, который предусматривает скидки для аккуратных водителей и, наоборот, повышенные коэффициенты для тех, кто допускает грубые нарушения правил дорожного движения.

«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», - отметил Моисеев.

Повышение стоимости будет также возможно, если в течение года водитель превышал скорость более чем на 60 километров в час или допускал выезд на встречную полосу.

Если впоследствии в течение года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса ОСАГО для него снова снизится.

