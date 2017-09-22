GM-АвтоВАЗ выпустил юбилейную Chevrolet Niva Special Edition 2017

GM-АвтоВАЗ выпустил 300 автомобилей Chevrolet Niva Special Edition 2017 в честь 15-летия с начала производства этого внедорожника 23 сентября 2002 года. Отгрузка автомобилей официальным дилерам начнется 25 сентября.



Фото с сайта chevrolet-niva.ru

Цена Chevrolet Niva Special Edition составляет 749 900 рублей.

Юбилейная версия Chevrolet Niva создана на базе комплектации GLC. Она получила новый цвет «Бронза», эмблемы «Special Edition» и «15 лет», накладки «карбон» на рамках дверей.

Интерьер внедорожника отличают прострочка цвета «Бронза» на рулевом колесе с кожаной оплеткой, чехлах раздатки и коробки передач и сиденьях, имеющих комбинированную обивку из ткани и искусственной кожи с юбилейным тиснением на передних спинках.

Автомобиль комплектуется 1-DIN магнитолой с четырьмя динамиками, а также колесами нового для Chevrolet Niva увеличенного радиуса (215/60 R17) на 5-лучевых дисках с полированной поверхностью.