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GM-АвтоВАЗ выпустил юбилейную Chevrolet Niva Special Edition 2017

13:20 22.09.2017

GM-АвтоВАЗ выпустил 300 автомобилей Chevrolet Niva Special Edition 2017 в честь 15-летия с начала производства этого внедорожника 23 сентября 2002 года. Отгрузка автомобилей официальным дилерам начнется 25 сентября.


Фото с сайта chevrolet-niva.ru

Цена Chevrolet Niva Special Edition составляет 749 900 рублей.

Юбилейная версия Chevrolet Niva создана на базе комплектации GLC. Она получила новый цвет «Бронза», эмблемы «Special Edition» и «15 лет», накладки «карбон» на рамках дверей.

Интерьер внедорожника отличают прострочка цвета «Бронза» на рулевом колесе с кожаной оплеткой, чехлах раздатки и коробки передач и сиденьях, имеющих комбинированную обивку из ткани и искусственной кожи с юбилейным тиснением на передних спинках.

Автомобиль комплектуется 1-DIN магнитолой с четырьмя динамиками, а также колесами нового для Chevrolet Niva увеличенного радиуса (215/60 R17) на 5-лучевых дисках с полированной поверхностью. 

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ, СП «GM-АвтоВАЗ»
Источник: GM-АВТОВАЗ
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