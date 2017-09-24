Водителей обяжут носить светоотражающую одежду

Министерство внутренних дел РФ планирует обязать водителей носить светоотражающую одежду во время ночных остановок за пределами населенных пунктов, сообщает «Интерфакс».

Данное нововведение продиктовано статистикой ДТП. Так за первое полугодие 2017 года произошло 66 ДТП, в которых был совершен наезд на водителей, находившихся на обочине или проезжей части без светоотражающей одежды. Отмечается, что число таких происществий возросло на 5% по сравнению с 2016 годом.

«В большинстве случаев водители были на проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов, что не позволяло управлявшими другими машинами гражданам вовремя их заметить и предотвратить наезд», - отмечают в ведомстве.

В связи с этим предложено обязать водителей транспортного средства при вынужденной остановке оного или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозарвщающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.

Соответствующий проект постановления правительства РФ уже проходит процедуру общественного обсуждения.

Как пишет «Интерфакс», в связи с инициативой МВД РФ «Почта России» реализует программу по обеспечению россиян световозвращающими элементами, которые можно приобрести в почтовых отделениях на всей территории страны.