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Водителей обяжут носить светоотражающую одежду

10:38 24.09.2017
Фото с сайта moto-hobby.ru
Фото с сайта moto-hobby.ru
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Министерство внутренних дел РФ планирует обязать водителей носить светоотражающую одежду во время ночных остановок за пределами населенных пунктов, сообщает «Интерфакс».

Данное нововведение продиктовано статистикой ДТП. Так за первое полугодие 2017 года произошло 66 ДТП, в которых был совершен наезд на водителей, находившихся на обочине или проезжей части без светоотражающей одежды. Отмечается, что число таких происществий возросло на 5% по сравнению с 2016 годом.

«В большинстве случаев водители были на проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов, что не позволяло управлявшими другими машинами гражданам вовремя их заметить и предотвратить наезд», - отмечают в ведомстве.

В связи с этим предложено обязать водителей транспортного средства при вынужденной остановке оного или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозарвщающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.

Соответствующий проект постановления правительства РФ уже проходит процедуру общественного обсуждения.

Как пишет «Интерфакс», в связи с инициативой МВД РФ «Почта России» реализует программу по обеспечению россиян световозвращающими элементами, которые можно приобрести в почтовых отделениях на всей территории страны.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Одежда и формирование внешнего образа человека, МВД России
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Комментарии читателей
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24.09.2017, 15:49
Гость: 321

У вашего Пети что ли? Хватит с него и шоколада.
24.09.2017, 13:43
Гость: 123

И пакупать жилеты__ток ААдного праизводителя АААбяжут....
24.09.2017, 12:44
Гость: Злой

Я тоже только ЗА.НО! Забыли что и пешехода в ночное время не видно.
И плохо видно даже на освещенной проезжей части.
Как водитель, я прекрасно это знаю.
Была идея обязать и пешеходов в ночное время носить светоотражающие элементы- типа повязки на рукаве, или на сумочке или что-то еще.
К сожалению идея умерла на стадии обсуждения.
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