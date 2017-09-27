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Число электромобилей в России превысило 1000 единиц

14:46 27.09.2017
Nissan Leaf. Фото Tennen-Gas с сайта wikimedia.org
Nissan Leaf. Фото Tennen-Gas с сайта wikimedia.org
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Аналитики агентства «Автостат» провели исследование российского парка легковых автомобилей и определили, что по состоянию на 1 июля 2017 года в нашей стране насчитывается 1,1 тыс. электромобилей, представленных всего лишь несколькими моделями.

Около половины (45%) от этого объема приходится на Nissan Leaf, который зарегистрирован в количестве 508 единиц. Далее следует Mitsubishi i-MiEV (271 шт.), доля которого составляет 24%. Замыкает тройку лидеров Tesla Model S, представленная 181 экземпляром (доля – 16%).

Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (93 шт.). Остальные электрокары имеют еще меньшие показатели: Tesla Model X – 34 шт.; Renault Twizy – 26 шт.; BMW i3 – 8 шт.

Треть всех электромобилей в России стоит на учете в Москве и Подмосковье (367 шт.). Примерно каждый шестой электрокар зарегистрирован в Приморском крае (192 шт.).

Другие субъекты РФ отстают с большим отрывом. Так, в Хабаровском крае этот показатель составляет 74 единицы, в Краснодарском крае – 67. В Самарской области и Санкт-Петербурге числится по 51 электромобилю, в Иркутской области и Ставропольском крае их насчитывается 26 и 25 соответственно. В остальных российских регионах числится менее 20 электрокаров.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.09.2017, 17:07
Гость: Николя

Это в смысле удивление?
А зарядные точки кто будет строить?
Александр Сергеевич?
Или ждем, когда к нам Маск придет?
Может тогда его сразу в президенты?
Рф.
И тогда никаких проблем с электроавтомобилезацией всея Рассеи.
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