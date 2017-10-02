Расходы Volkswagen в связи с «дизельгейтом» превысили 25 млрд евро

Германский автопроизводитель Volkswagen объявил о списании еще 2,5 млрд евро в III квартале. Таким образом, совокупные затраты концерна на «дизельгейт» возрастут до более чем 25 млрд евро.

The Wall Street Journal также сообщает об аресте бывшего топ-менеджера Volkswagen Вольфганга Хаца в Мюнхене, который отвечал за разработку двигателей для автомобилей Volkswagen именно в тот период, когда инженеры концерна приняли решение использовать специальное ПО, занижающее данные о выбросах во время тестирования, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Volkswagen обвинили в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.