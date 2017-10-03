Кабриолет «Крым» появится в России в трех комплектациях

В настоящее время разработчики проектируют три варианта комплектации



Фото: Пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана

В ближайшее время в России должно начаться серийное производство первого отечественного кабриолета «Крым», созданного на базе LADA Kalina.

Предполагается, что отечественный родстер сможет конкурировать с такими известными брендами как Lotus, Maserati и Porsche. Двигатель кабриолета размещен перед задней осью, как у Porsche Boxster. Кузов изготовлен из хорошей легированной стали, а внешний обвес может состоять из АБС-пластика, композитного пластика, базальтового волокна, карбона или комбинации этих материалов.

В настоящее время разработчики проектируют три варианта комплектации – VIP, средняя и бюджетная. Средний вес кабриолета составляет 800 – 850 кг, а в топовой комплектации – до 950 кг, что является экстремально низкой массой для данного класса автомобилей.

Поскольку разработчики использовали платформу LADA Kalina в качестве базовой, обслуживание и финальная цена родстера также ожидается существенно ниже, чем у конкурентов.

«Запчасти автомобиля марки LADA доступны в любом магазине, в любом городе, - поясняет руководитель проекта, доктор технических наук Дмитрий Онищенко. - Мы слышим, что наши автомобили ненадлежащего качества, но это совсем не так. Из комплектующих LADA Kalina мы собрали автомобиль, который вызвал небывалый интерес».

Первый прототип кабриолета был спроектирован в стенах МГТУ им. Баумана группой студентов и аспирантов во главе с доктором технических наук Дмитрием Онищенко. А сейчас появился улучшенный второй прототип, и его создатели готовятся пройти обязательную сертификацию и получить ОТТС, что станет последним этапом перед запуском автомобиля в серийное производство.