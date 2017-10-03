]]> ]]>
Главная Авто Автообозрение

Кабриолет «Крым» появится в России в трех комплектациях

10:01 3.10.2017

В настоящее время разработчики проектируют три варианта комплектации


Фото: Пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана

В ближайшее время в России должно начаться серийное производство первого отечественного кабриолета «Крым», созданного на базе LADA Kalina.

Предполагается, что отечественный родстер сможет конкурировать с такими известными брендами как Lotus, Maserati и Porsche. Двигатель кабриолета размещен перед задней осью, как у Porsche Boxster. Кузов изготовлен из хорошей легированной стали, а внешний обвес может состоять из АБС-пластика, композитного пластика, базальтового волокна, карбона или комбинации этих материалов.

В настоящее время разработчики проектируют три варианта комплектации – VIP, средняя и бюджетная. Средний вес кабриолета составляет 800 – 850 кг, а в топовой комплектации – до 950 кг, что является экстремально низкой массой для данного класса автомобилей.

Поскольку разработчики использовали платформу LADA Kalina в качестве базовой, обслуживание и финальная цена родстера также ожидается существенно ниже, чем у конкурентов.

«Запчасти автомобиля марки LADA доступны в любом магазине, в любом городе, - поясняет руководитель проекта, доктор технических наук Дмитрий Онищенко. - Мы слышим, что наши автомобили ненадлежащего качества, но это совсем не так. Из комплектующих LADA Kalina мы собрали автомобиль, который вызвал небывалый интерес».

Первый прототип кабриолета был спроектирован в стенах МГТУ им. Баумана группой студентов и аспирантов во главе с доктором технических наук Дмитрием Онищенко. А сейчас появился улучшенный второй прототип, и его создатели готовятся пройти обязательную сертификацию и получить ОТТС, что станет последним этапом перед запуском автомобиля в серийное производство. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «Автостат»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.10.2017, 18:25
Гость: Colombard

Когда читаю "слегка доработанную" вижу Ладу 4х4, которая за 40 лет только и дождалась "легкой доработки".
03.10.2017, 18:24
Гость: Время Ч.

Сравнение с дорогущими родстерами - это на совести журналистов, а не создателей. И еще раз повторю - вы ни шиша не шарите в машинах! Там ремонт в случае чего копеечный, а ваша БМВ уже давно снискала славу ломучей, дорогой в ремонте и прожорливой машины. Сидели бы в своем ЕС да думали бы лучше как бы у вас жилье для мигрантов не отобрали.
03.10.2017, 15:41
Гость: незнайка

все что толще 8мм в странах бывшей ссср получается,тоньше никогда!
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.