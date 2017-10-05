Более 3000 автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» 4 октября объявила об отзыве 3019 автомобилей Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber, Chrysler Sebring, реализованных с апреля 2010-го по декабрь 2015 года.

Причиной отзыва является контроллер удерживающих систем, сообщает пресс-служба Росстандарта. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.

Уполномоченные представители изготовителя «ЭфСиЭй Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.