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Более 3000 автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler попали под отзыв в России

10:22 5.10.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Компания «ЭфСиЭй Рус» 4 октября объявила об отзыве 3019 автомобилей Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber, Chrysler Sebring, реализованных с апреля 2010-го по декабрь 2015 года.

Причиной отзыва является контроллер удерживающих систем, сообщает пресс-служба Росстандарта. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.

Уполномоченные представители изготовителя «ЭфСиЭй Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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