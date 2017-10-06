Составлен рейтинг самых «чистых» и самых «грязных» региональных автопарков

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года.

Данное исследование охватывало субъекты РФ с учетом экологических стандартов зарегистрированных машин. В результате был составлен рейтинг самых «чистых» и самых «грязных» региональных парков.

Сразу оговоримся, что в качестве основного критерия был выбран экологический стандарт «Евро-4», который применительно к ввозимой и производимой технике был введен в нашей стране 1 января 2013 года (спустя три года стал действовать «Евро-5»).

Согласно исследованию, на середину нынешнего года на территории Российской Федерации числится около 17 млн машин, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше. Это соответствует 40% всего парка легковых автомобилей в стране.

Самая высокая доля такой техники отмечена в столичных городах – более 60%. Лидирует Москва (62,5%), на втором месте располагается Санкт-Петербург (60,1%). В Подмосковье, Ханты-Мансийском АО и Татарстане данный показатель тоже превышает 50%.

Всего же в нашей стране насчитывается 23 региона, в которых доля легковых автомобилей экологических стандартов не ниже «Евро-4» оказывается выше общероссийского уровня.

В большинстве же регионов данный показатель меньше, чем в среднем по стране. Причем наиболее характерно это для Дальнего Востока и Сибири.

Так, целый ряд субъектов ДФО и СФО входит в ТОП-10 регионов с наименьшей долей легковых автомобилей, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше.

Например, в Амурской области, Якутии, Алтайском и Приморском краях только каждый пятый автомобиль имеет экологический стандарт не ниже «Евро-4». А в Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО таковым и вовсе является каждый шестой. Наименьший же показатель в стране зафиксирован в Магаданской области – 15,3%.

ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШЕЙ долей машин стандартов «Евро-4» и выше (по состоянию на 1 июля 2017 года)



ТОП-10 регионов с НАИМЕНЬШЕЙ долей машин стандартов «Евро-4» и выше (по состоянию на 1 июля 2017 года)



Изображения с сайта autostat.ru