Hino откроет производство грузовиков в Подмосковье

Японская компания Hino и правительство Московской области 9 октября заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.

Hino планирует открыть предприятие в 2019 году и выпускать на нем около 2 тысяч автомобилей ежегодно. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

В рамках реализации проекта планируется строительство завода по крупноузловой сборке грузовых автомобилей в подмосковном городе Химки. На предприятии будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500 массой 3,5; 7,5; 12 и 18 тонн.

Существует предварительная договоренность с японскими инвесторами, что в случае необходимости производство будет расширено. Автомобили Hino, которые будут производится на новом заводе в Химках, предназначены не только для российского рынка, но также будут поставляться в страны ближнего зарубежья.

Планируется, что проектирование завода начнется в четвертом квартале 2017 года. Во втором квартале 2018 года начнется строительство, которое завершится к концу года. В третьем квартале 2019 года планируется начать производство грузовиков.

Территория земельного участка, на котором расположится завод, составляет 5,3 гектара. Площадь завода и прилегающих зданий составит около 12 тыс. кв.м. Количество вновь создаваемых рабочих мест составит около 50. Объем инвестиций оценивается в 17 млн долларов США.