Окончательный переход на новый ПТС состоится 1 июля 2018 года



Фото с сайта rostec.ru

Ростех внедрит электронный паспорт транспортного средства, разработанный по заданию Минпромторга России. Доступ к электронному ПТС будет обеспечен для сотрудников ГИБДД, уполномоченным организациям-участникам систем электронных паспортов, а также собственникам транспортным средств после того, как они зарегистрируется в Системах электронных паспортов.

ПТС на бумажном носителе будут постепенно исключены из оборота, что позволит избежать процесса восстановления утерянных ПТС. Окончательный переход на электронный ПТС состоится 1 июля 2018 года.

Правительство Российской Федерации приняло постановление о внедрении электронного паспорта транспортного средства. Постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Исполнителем по внедрению электронного паспорта выступает Госкорпорация Ростех в лице дочерней структуры АО «Электронный паспорт».

«Руками наших специалистов «цифровые» технологии внедряются в различных сферах госуправления. Введение электронных ПТС – еще один масштабный ИТ-проект, который серьезно переформатирует систему регистрации и учета автотранспорта, сделает ее полностью «цифровой». Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной – как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб. Мы прогнозируем, что за первое полугодие 2018 года порядка полумиллиона транспортных средств уже получат электронные ПТС», – сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты «бумажные» паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.

Постановление определило обязательные сведения в электронном паспорте транспортного средства и порядок их формирования и предоставления. Дополнительные сведения будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении (снятии) ограничений (обременений), о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником.

Предоставление данных о собственнике будет производиться на добровольной основе, строго в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Правительство определило предельный размер оплаты услуг, предоставляемых администратором систем электронных паспортов для автопроизводителей и организаций, уполномоченных на оформление электронных паспортов – не более 250 рублей. Предельный размер оплаты услуг, предоставляемых уполномоченными организациями собственникам транспортных средств, составит не более 600 рублей.

«После перехода на использование электронных паспортов транспортных средств в России экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее 1 млрд рублей в год. Экономия трудозатрат, связанных с оформлением и внесением изменений в бумажный ПТС, – не менее 3,5 млн человеко-часов в год», – подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он также добавил, что нововведение, позволит обезопасить участников рынка.

«Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей, например, при продаже или покупке», – отметил глава Минпромторга России.

Российские автовладельцы получат возможность создания максимально полной истории транспортного средства, основанной на данных из заслуживающих доверия источников, включая информацию об ограничениях и обременениях (залог, арест и прочее), о страховании и страховых случаях, о ДТП, ремонте и прохождении ТО.

Переход на электронный паспорт транспортного средства не изменит привычной логики документооборота – у автовладельцев на руках по-прежнему будут оставаться договоры купли-продажи и, после регистрации – Свидетельство о регистрации транспортного средства.