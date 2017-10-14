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В России вступили в силу новые правила получения водительских прав

14:32 14.10.2017
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С сегодняшнего дня, 14 октября, в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

По новым правилам, гражданин, желающий сдать экзамен в ГИБДД должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медицинских осмотров.

В первую очередь данные правила касаются тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы в других регионов.

Изменения затронули и практическую часть экзамена. В частности, в случае падения с мотоцикла экзамен не засчитывается, а для тех, кто сдает на категорию А стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование», Согласно новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и вторично включил заднюю передачу, экзамен считается не сданным. Ранее количество попыток включения передачи регламентировано не было.

В зимнее время при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений будут обозначаться дополнительными стойками и конусами, а саму территорию площадки будут обрабатывать противогололедными средствами.

Темы: Россия, Водительское удостоверение, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 17:55
Гость: Патриот Золотой Орды

Так Правильно. Будьте Патриотами. Правила в России - Федеральные.
14.10.2017, 17:44
Гость: Ося

А вариант: водительское удостоверение есть, а прав на вождение нет!..
14.10.2017, 17:43
Гость: Ося

Гаичник: Нарушили! Ваши права! - Берет, вертит: Купил? - Абижаешь! Зачэм "купил-купил"? Падарыли!..
Все комментарии (9)
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