В России стартовали продажи нового УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод объявил официальный старт продаж нового УАЗ «Профи», серийное производство которого началось в сентябре 2017 года.



Фото с сайта uaz.ru

Грузовик грузоподъемностью 1,5 тонны уже доступен у всех официальных дилеров УАЗа, сообщает издание «АвтоСреда».

Заднеприводная версия УАЗ «Профи» в комплектации «Стандарт» предлагается от 649 тыс. рублей. В базовое оснащение автомобиля входят система ABS+EBD, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, салонный фильтр, центральный замок, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой.

Стоимость версии «Комфорт», доплата за которую составляет 50 тыс. рублей, включает в себя кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему(MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.

На выбор потребителей будут предложены такие дополнительные опции как блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с 7-дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигационной системы.

Доплата за полный привод составляет 37 тыс. рублей, а доплатив еще 29 тыс. рублей, можно установить и блокировку дифференциала.

Между тем с ноября стартуют продажи УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной, который в версии «Стандарт» обойдется в 681 тыс. 300 рублей. Все автомобили УАЗ «Профи» оснащены новым поколением двигателя ZMZ-Pro, развивающим мощность до 160 л.с., в сочетании с адаптированной под коммерческий транспорт КПП корейского производства.