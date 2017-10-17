Как не ошибиться в выборе автомобиля: что нужно знать перед покупкой

Личное авто считается очень удобным, практичным удобным и безопасным средством передвижения

Собственное авто уже давно превратилось из роскоши в повседневную необходимость. Многие жители страны не представляют своей повседневной жизни без машины. При этом важно не только выбрать подходящую марку транспортного средства, но и обеспечить то, чтобы она отвечала всем требованиям покупателя.

На что стоит обратить внимание при выборе авто?

Необходимо составить определенный план действий, потому что количество предложений на рынке достаточно велико. Сначала нужно определиться с тем, какая машина рассматривается к покупке: новая или подержанная.

Также не стоит забывать про рабочие характеристики транспортного средства. Не стоит приобретать авто редкой модификации, так как могут возникнуть проблемы с поиском запасных частей, а в случае необходимости его будет сложно реализовать.

Большим подспорьем в выборе автомобиля будут отзывы владельцев той или иной марки. Так, на сайте https://otoba.ru вы найдете отзывы о наиболее популярных марках автомобилей нашей страны, здесь описаны все их плюсы и минусы. Кроме того, здесь можно ознакомиться с их техническими характеристиками и параметрами. Это окажет вам

Одни покупатели стараются накопить денег, чтобы купить новый автомобиль, но желание сэкономить на этом деле заставляет многих отдавать предпочтение подержанным машинам.

С точки зрения надежности и эксплуатационных расходов новое авто вне конкуренции. Если человек не имеет привычки часто менять транспорт, тогда стоит рассмотреть вариант покупки новой машины. В противном случае не стоит покупать устаревшую модель, так как она может преподнести немало сюрпризов.

Выбирая авто, важно сформировать общее впечатление об определенной модели. Ведь вам придется ежедневно ездить на ней, поэтому машина должна нравиться и подходить по параметрам. Для этого нужно сесть в кресло водителя, чтобы оценить его удобство. Нужно опробовать самые разные регулировки сиденья, посмотреть, сколько места остается для пассажиров заднего ряда.

Также внимание нужно уделить качеству сборки машины, на любые обнаруженные дефекты нужно сразу указать продавцу. В обязательном порядке стоит проверить авто в движении: мотор должен плавно и ровно работать, не издавать резких звуков, подвеска должна четко отрабатывать все неровности. При езде стоит оценить остроту рулевого управления и информативность тормозов, наличие вибрации и посторонних шумов в салоне.

