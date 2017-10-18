Новые модели Porsche 718 GTS стали доступны к заказу в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новые родстер 718 Boxster GTS и купе 718 Cayman GTS.

Стоимость новых двухместных моделей начинается от 5 млн 256 тыс. рублей и 5 млн 188 тыс. рублей соответственно.

Автомобили получили 2,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель, который развивает 365 л.с. и 430 Нм – на 15 л.с. и 10 Нм больше, чем в модификациях S. Новые среднемоторные спортивные автомобили предлагаются с механической шестиступенчатой коробкой передач. В качестве опции можно заказать коробку передач Porsche Doppelkupplung (PDK).

Ряд опциональных систем, среди которых Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала и пакет Sport Chrono, предлагаются для GTS в базовой комплектации, как и система Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением кузова на 10 мм. В сочетании с PDK и пакетом Sport Chrono модели GTS разгоняются с места до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Варианты GTS отличаются от других представителей модельного ряда 718 не только в техническом плане, но и своим внешним видом. В передней части новая облицовка Sport Design подчеркивает спортивный характер автомобилей. Передние фонари и биксеноновые фары, как и принято у моделей GTS, затемнены. В задней части модели GTS отличаются затемненными фонарями, черными надписями, черной нижней частью бампера и расположенными по центру черными выхлопными патрубками серийной спортивной выпускной системы. Черные надписи GTS в нижней части дверей и матовые черные 20-дюймовые колесные диски завершают облик автомобилей.

Что касается отделки салона, секундомер из пакета Sport Chrono, который входит в базовую комплектацию, расположен по центру передней панели. Центральные части спортивных сидений водителя и пассажира обтянуты алькантарой, как и в других моделях Porsche GTS. Спортивные сиденья Plus электрорегулировкой в двух направлениях и надписью GTS на подголовниках обеспечивают улучшенную боковую поддержку. Алькантарой отделаны многие элементы салона – например, обод руля, центральная консоль и подлокотник.

Приложение Porsche Track Precision App (PTPA) позволяет, например, вести запись данных движения, осуществлять их индикацию и проводить анализ на смартфоне.