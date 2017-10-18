]]> ]]>
Главная Авто Новости

Полиции запретят изымать водительское удостоверение на месте правонарушения

15:18 18.10.2017
Сотрудник ДПС © KM.RU, Илья Шабардин
Сотрудник ДПС © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Полиции запретят изымать водительские права на месте нарушения правил дорожного движения.

Водителям же предоставят три дня на явку в Госавтоинспекцию для сдачи удостоверения. Документ на 130 страниц опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому регламенту, до сдачи прав нарушивший ПДД водитель сможет управлять автомобилем. В основном новый регламент связан с последними изменениями в ПДД и КоАП и значительных перемен не обещает. В документе прописали процедуру оформления европротокола ─ без участия сотрудников ГИБДД, ввели понятие электронного ОСАГО.

Сотрудникам ГИБДД обозначили случаи, когда можно устраивать засады с применением фото- и видеооборудования. Следить таким образом за порядком на дорогах полиция будет на аварийно-опасных участках. Местоположение патруля определяет начальник подразделения ДПС.

С 20 октября сотрудники ГИБДД будут обязаны помогать пожилым и детям переходить дорогу, а также содействовать организации транспортировки поврежденного автомобиля, охранять имущество пострадавших, отвезенных в медучреждения.

Регламент также предписывает полицейским объяснять суть нарушения «без нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой на соответствующие требования правил дорожного движения и других нормативных правовых актов». Водители, в свою очередь, должны выдавать полицейским документы без цепочек, шнурков и других удерживающих устройств, а также без обложек. Если сотрудник ГИБДД попросит выйти из машины, водитель обязан повиноваться.

После медосвидетельствования в случаях с отрицательным результатом полицейский должен доставить водителя к его автомобилю. Это правило прописали в связи с тем, что проверку на состояние опьянения зачастую проводят вдали от машины гражданина.

Темы: Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, Правила дорожного движения
Источник: «Право.ru»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2017, 16:46
Гость: Контрразведчик

Просьба сказать и объявить по 1-му каналу с какого числа. А то гаишные-ментовские полицаи будут отбирать ещё очень долго, пока народ узнает.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.