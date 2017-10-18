Полиции запретят изымать водительское удостоверение на месте правонарушения

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Полиции запретят изымать водительские права на месте нарушения правил дорожного движения.

Водителям же предоставят три дня на явку в Госавтоинспекцию для сдачи удостоверения. Документ на 130 страниц опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому регламенту, до сдачи прав нарушивший ПДД водитель сможет управлять автомобилем. В основном новый регламент связан с последними изменениями в ПДД и КоАП и значительных перемен не обещает. В документе прописали процедуру оформления европротокола ─ без участия сотрудников ГИБДД, ввели понятие электронного ОСАГО.

Сотрудникам ГИБДД обозначили случаи, когда можно устраивать засады с применением фото- и видеооборудования. Следить таким образом за порядком на дорогах полиция будет на аварийно-опасных участках. Местоположение патруля определяет начальник подразделения ДПС.

С 20 октября сотрудники ГИБДД будут обязаны помогать пожилым и детям переходить дорогу, а также содействовать организации транспортировки поврежденного автомобиля, охранять имущество пострадавших, отвезенных в медучреждения.

Регламент также предписывает полицейским объяснять суть нарушения «без нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой на соответствующие требования правил дорожного движения и других нормативных правовых актов». Водители, в свою очередь, должны выдавать полицейским документы без цепочек, шнурков и других удерживающих устройств, а также без обложек. Если сотрудник ГИБДД попросит выйти из машины, водитель обязан повиноваться.

После медосвидетельствования в случаях с отрицательным результатом полицейский должен доставить водителя к его автомобилю. Это правило прописали в связи с тем, что проверку на состояние опьянения зачастую проводят вдали от машины гражданина.