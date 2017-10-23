Владельцы старых автомобилей будут платить больше за въезд в центр Лондона

С сегодняшнего дня владельцы старых автомобилей будут платить по 10 фунтов стерлингов в день за въезд в центр Лондона, сообщает РИА Новости.

В первую очередь это коснется бензиновых и дизельных автомобилей с высоким уровнем выхлопов, которые преимущественно были зарегистрированы до 2006 года. Сообщается, что в Великобритании подобных автомобилей насчитывается порядка 6,5 тысяч, что принесет в бюджет городской транспортной системы Лондона 65 тысяч фунтов стерлингов ежедневно.

Отмечается, что с учетом нового сбора и уже давно существующего единого для всех сбора за въезд в центр города, общая сумма, которую придется платить владельцам старых машин, составит 21,5 фунта стерлингов.

С 2020 года мэр Лондона планирует создать в городе так называемую «зону максимально низкого загрязнения». Въезд в эту зону для владельцев дизельных машин, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновых автомобилей, зарегистрированных до 2006 года, в 12,5 фунтов стерлингов круглосуточно.

Оксфорд, однако, является еще более сложным городом для владельцев машин на бензине или дизеле. К 2020 году в центр города будет полностью запрещен въезд таких транспортных средств, включая частные автомобили, такси и автобусов. К 2025 и 2030 годам эта зона будет увеличиваться вдвое, а в 2035 году планируется ввести запрет на грузовики. Таким образом по Оксфорду смогут ездить только электромобили.