В России сократилось количество автомобильных дилерских центров

Почти на 100 штук уменьшилось количество дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей в России за 2017 год, сообщается на сайте телеканала «360».

Отмечается, что в январе текущего года в стране работало 3 502 автосалона, а в середине октября их количество составило 3 413. За девять месяцев в России было закрыто 392 дилерских центра, а открыто 303.

Наибольшее количество автосалонов в России имеет бренд Lada, за ней следуют Kia и Hyundau. Далее в рейтинге расположились Renault, УАЗ, GM-AVTOVAZ, Nissan, Volkswagen, Lifan, Skoda, Ford и Toyota.

Отмечается, что наибольшее количество дилерских центров было закрыто компанией УАЗ. Сократили свои представительства и Liftan, Mitsubishi, Lada, GM-AVTOVAZ, Skoda и Renault. А вот новыми автосалонами обзавелись Ravon, Wolkswagen, Hyundai, SsangYong.

Также в Россию пришел новый бренд — китайские автомобили Foton.