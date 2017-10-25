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В России сократилось количество автомобильных дилерских центров

09:39 25.10.2017

Почти на 100 штук уменьшилось количество дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей в России за 2017 год, сообщается на сайте телеканала «360».

Отмечается, что в январе текущего года в стране работало 3 502 автосалона, а в середине октября их количество составило 3 413. За девять месяцев в России было закрыто 392 дилерских центра, а открыто 303.

Наибольшее количество автосалонов в России имеет бренд Lada, за ней следуют Kia и Hyundau. Далее в рейтинге расположились Renault, УАЗ, GM-AVTOVAZ, Nissan, Volkswagen, Lifan, Skoda, Ford и Toyota.

Отмечается, что наибольшее количество дилерских центров было закрыто компанией УАЗ. Сократили свои представительства и Liftan, Mitsubishi, Lada, GM-AVTOVAZ, Skoda и Renault. А вот новыми автосалонами обзавелись Ravon, Wolkswagen, Hyundai, SsangYong.

Также в Россию пришел новый бренд — китайские автомобили Foton. 

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Легковые автомобили
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25.10.2017, 12:17
Гость: ybr

Оптимизация расходов и убытков, значит упал платежеспособный спрос.
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