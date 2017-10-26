В Приморье начинается строительство завода по утилизации автомобилей

В Приморье начинается строительство первого завода по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке. Проект реализуется японскими инвесторами Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts совместно с ГК «Сумотори» и Корпорацией развития Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, новый завод будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля: сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и другие. Часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.

«Из Японии ежегодно экспортируется более миллиона подержанных автомобилей, в основном в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Новой Зеландии. И им нужны запчасти. У нас есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи», – подчеркнул глава компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо.

По его словам, проработка совместного проекта началась в 2013 году, после оценки ситуации на Дальнем Востоке актуальность данного проекта стала очевидна.

«Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых – старше 20 лет, и на сегодняшний день в регион ежемесячно импортируются около пяти тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей, это станет возможным после создания специализированного предприятия», – заявил руководитель японской корпорации.

Он также добавил, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России и в Приморском крае в частности и снизит аварийность на дорогах.

«Этот проект будет способствовать созданию современной экологической системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей и увеличению количества новых автомобилей на дорогах Приморья. Когда владельцы подержанных автомобилей привезут свои автомобили на наш завод, они получат государственную поддержку на приобретение нового автомобиля», – подчеркнул руководитель японской компании.

Напомним, соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании «Сумотори» и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название «ТерминаТОР» и локализован в приморской ТОР «Надеждинская».

По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.