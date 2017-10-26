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В Приморье начинается строительство завода по утилизации автомобилей

09:45 26.10.2017
Фото IFCAR с сайта wikimedia.org
Фото IFCAR с сайта wikimedia.org
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В Приморье начинается строительство первого завода по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке. Проект реализуется японскими инвесторами Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts совместно с ГК «Сумотори» и Корпорацией развития Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, новый завод будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля: сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и другие. Часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.

«Из Японии ежегодно экспортируется более миллиона подержанных автомобилей, в основном в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Новой Зеландии. И им нужны запчасти. У нас есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи», – подчеркнул глава компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо.

По его словам, проработка совместного проекта началась в 2013 году, после оценки ситуации на Дальнем Востоке актуальность данного проекта стала очевидна.

«Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых – старше 20 лет, и на сегодняшний день в регион ежемесячно импортируются около пяти тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей, это станет возможным после создания специализированного предприятия», – заявил руководитель японской корпорации.

Он также добавил, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России и в Приморском крае в частности и снизит аварийность на дорогах.

«Этот проект будет способствовать созданию современной экологической системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей и увеличению количества новых автомобилей на дорогах Приморья. Когда владельцы подержанных автомобилей привезут свои автомобили на наш завод, они получат государственную поддержку на приобретение нового автомобиля», – подчеркнул руководитель японской компании.

Напомним, соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании «Сумотори» и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название «ТерминаТОР» и локализован в приморской ТОР «Надеждинская».

По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.

Темы: Автоновости
Источник: «Автостат»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2017, 13:54
Гость: Евгений В

Японский автохлам зачастую лучше, чем самые новые европейские автомобили, сделанные в РФ, ресурс которых рассчитан года на три. Японские двадцатилетние "миллионники", особенно настоящие внедорожники успешно продолжают бегать по бездорожью Сибири и Дальнего Востока. Они, практически, не гниют. Доказано практикой. В Красноярске можно купить любые "контрактные" запасные части "по заказу" в течение максимум месяца . Я за такой завод. Хорошее подспорье для не богатых автолюбителей. Там и технический контроль агрегатов после разборки будет налажен и цены ниже будут.
На рынке ситуация следующая: например "рено" после 1-2 лет эксплуатации стоит дешевле двадцатилетнего японского аналога (конечно не битого).
26.10.2017, 11:28
Гость: SL

Не там надо строить то было, а возле УАЗа, все равно горят на первой сотне километров.
26.10.2017, 11:20
Гость: stalker

А может быть не завод надо строить, а ограничить ввоз в Россию подержанного автохлама из Японии. Если эти автомобили так интересны отечественным потребителям, пусть у нас в стране японцы свое производство по их изготовлению организуют.
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