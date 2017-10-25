В России начались продажи Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

25 октября 2017 года начались российские продажи Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.



Фото с сайта lada.ru

В течение октября-ноября 2017 года в дилерских центрах Марки в городах России будут организованы отдельные презентации автомобилей, которые пройдут в выходные дни и будут совмещены с тест-драйвами и развлекательной программой.

К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей. Стоимость Lada Vesta SW стартует от 639 900 рублей (Comfort, 1.6л МКПП), Lada Vesta SW Cross - от 755 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП). На модели устанавливаются двигатели 1.6л (106 лс) и 1.8л (122 лс). Предусмотрены механическая коробка переключения передач или автоматизированная механическая трансмиссия.

В базовой комплектации автомобили оснащены набором систем обеспечения комфорта и безопасности, в их число входят: кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.

Напомним, что модели семейства Lada Vesta созданы на собственной платформе Lada с использованием узлов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Уровень безопасности автомобиля подтвержден независимым краш-тестом (4 ''звезды'' ARCAP из четырех возможных). В настоящее время Lada Vesta занимает 3 место в общероссийском рейтинге продаж новых легковых автомобилей.