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Доля иномарок российской сборки превысила 60%

12:45 26.10.2017
© KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко
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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за 9 месяцев 2017 года доля продаж легковых иномарок российской сборки составила 60,2%. Это рекордный результат за всю историю российского авторынка.

По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился более чем на 2 п.п. (тогда он составлял 58%). А до 2014 года на долю иномарок местной сборки приходилось менее половины российского рынка. Так, в 2013 году она составляла 49%, в 2010 году – 33%, а в 2007-м – и вовсе 18%.

Отметим также, что если 8 – 10 лет назад иномарки, собранные на территории РФ, были самым малочисленным сегментом рынка, то теперь являются крупнейшим. Обратная ситуация произошла с импортными иномарками, которые, к примеру, в 2008 году, занимали более половины российского рынка, а теперь имеют долю менее 18%.

По словам директора агентства Сергея Целикова, практически все ведущие иностранные производители имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки, либо другие преференции. В тоже время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Источник: «Автостат»
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