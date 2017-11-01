Безлимитный европротокол станет доступным через ГЛОНАСС

Правительство разрешит водителям оформлять дорожно-транспортные происшествия (ДТП) по безлимитному европротоколу, если автомобиль оборудован ЭРА-ГЛОНАСС – системой оперативного оповещения о дорожных авариях.

Проект постановления о правилах представления информации о ДТП страховым компаниям и требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации на regulation.gov.ru разместил Минтранс.

Предполагается, что в течение 10 минут после аварии потерпевший должен нажать кнопку на терминале ЭРА-ГЛОНАСС. Страховщику уйдут необходимые телеметрические данные об обстоятельствах ДТП – в том числе о силе удара в момент столкновения, ускорении, координатах автомобиля и так далее. Не позднее чем через 60 минут водителю нужно зафиксировать на фото или видео повреждения, номера машин и их расположение с привязкой к местности, а также прочие следы и предметы, относящиеся к ДТП. Эти сведения будут использованы для оформления безлимитного европротокола с ущербом до 400 000 рублей.

На сегодня системами ЭРА-ГЛОНАСС в России оснащены более 1,12 млн транспортных средств, пишет "Коммерсантъ". Кроме того, с 1 января 2018 года вступают в силу три ГОСТа по методам фиксации обстоятельств аварий. Водителям все равно придется заполнять бумажные извещения о ДТП – в частности, об отсутствии разногласий по поводу обстоятельств аварии и причиненных повреждений. А если ЭРА-ГЛОНАСС имеется только на одном авто, то данные о втором будут отражены лишь косвенно, подчеркивают эксперты.

Поскольку система создавалась для фиксации серьезных, а не мелких ДТП, терминалы потребуют переоборудования и перепрошивки. Эксперты считают, что модернизация обойдется в 10 000–20 000 рублей. При этом Российский союз страховщиков (РСА) допускает, что, если на рынке будут представлены аналогичные устройства, то использовать можно будет и их тоже.

В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, который изменяет правила оформления ДТП по европротоколу – в частности, обойтись без дорожной полиции можно будет, даже если участники аварии не договорились, кто из них виноват. А данные об аварии разрешается фиксировать при помощи специальных мобильных приложений, лицензированных РСА (см. "Серьезные ДТП можно будет оформить без участия полиции").