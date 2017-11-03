Новый Audi RS 4 Avant появится в России в первой половине 2018 года

Старт продаж нового Audi RS 4 Avant в России запланирован на первую половину 2018 года.



Фото с сайта audi.ru

Напомним, мировая премьера модели состоялась на автосалоне IAA-2017 во Франкфурте. В Германии и в ряде других европейских стран покупатели могут разместить заказ на новый Audi RS 4 Avant уже сейчас, сообщает пресс-служба Audi.

Под капотом Audi RS 4 Avant установлен совершенно новый 2,9-литровый двигатель TFSI мощностью 450 л.с. В диапазоне от 1900 до 5000 об/мин двигатель V6 с двойным турбонаддувом развивает крутящий момент 600 Нм, что на 170 Нм больше, чем демонстрировала модель предыдущего поколения. Audi RS 4 разгоняется до 100 км/ч всего за 4,1 секунды – на 0,6 с быстрее, чем прежде.



Фото с сайта audi.ru

При оснащении пакетом RS dynamics предел ограниченной электроникой максимальной скорости увеличивается с 250 до 280 км/ч. В цикле NEDC расход топлива составляет 8,8 л/100 км, что соответствует выбросам 200-199 г CO 2 на 1 км пути. В сравнении с предыдущим поколением модели характеристики расхода топлива и выбросов углекислого газа уменьшились на 17%.

В передней части автомобиля расположены массивные воздухозаборники и фирменная радиаторная решетка Singleframe с сотовой структурой. Опциональные матричные светодиодные фары Matrix LED получили затемненную окантовку. По сравнению с Audi A4 Avant, колесные арки нового RS 4 Avant стали шире на 30 мм, они украшены накладками quattro. Заднюю часть автомобиля отличают фирменный диффузор RS, овальные выхлопные трубы системы выпуска RS и спойлер RS на крыше.