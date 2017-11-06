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Пожизненно лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes

18:29 6.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В центре Москвы вновь остановили машину, за рулем которой находилась лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян.

Об этом 6 ноября сообщает телеграм-канал Hue.

Багдасарян задержали на Комсомольском проспекте, гонщица находилась за рулем Mercedes. Сотрудниками ГИБДД был составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», девушка должна будет заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. У девушки диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.

За неделю до этого, 14 марта, суд назначил Багдасарян суммарно 202 тысячи рублей штрафа по многотомным материалам о нарушении ею правил дорожного движения (ПДД), рассмотрение которых продолжалось в течение 12 заседаний.

Еще ранее, 10 марта, судья мирового судебного участка №77 района Сокол приговорил девушку к одному году исправительных работ за незаконное приобретение листка нетрудоспособности. Гонщица предъявила фальшивый документ, чтобы избежать административного наказания в виде уборки территории.

Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Один из его приятелей был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских. Третий фигурант был оправдан. Багдасарян проходила по делу как свидетель, так как находилась на пассажирском месте.

Позднее ее неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.

Темы: Происшествия, Автоновости
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 00:44
Гость: Сила РФ - в многонациональности

Хватит кошмарить Мару Бандасарян! А то невидимая нога рынка наведёт Закон и Порядок.
07.11.2017, 00:38
Гость: Андрей

Мельчает Багдасарян - ей давно пора пересесть в Rolls-Royce Phantom цвета Metallic Ghost Silver со статуэткой "Дух Экстаза" из серебра.
06.11.2017, 23:21
Гость: Багдасар Хачикян

стритрейсерша Мара очень распущенная армянка.
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