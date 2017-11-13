]]> ]]>
Главная Авто Новости

Направить обращение в ЦОДД теперь можно в «Инстаграме»

15:37 13.11.2017

Пользователям нужно разместить фото, указать адрес, где оно было сделано, и отметить пост хештегом #цоддвработу.


Фото с сайта mos.ru

Теперь москвичи могут отправить обращение в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в «Инстаграме».

Для того чтобы вашу проблему рассмотрели, нужно разместить фото с привязкой к адресу и отметить пост хештегом #цоддвработу. Кроме того, можно написать в Direct, описав свое предложение или жалобу.

В официальном аккаунте ЦОДД публикуется информация об ограничениях и перекрытиях, изменении схем дорожного движения, мероприятиях и новых проектах центра.

Связаться с ЦОДД можно также через электронную приемную на едином транспортном портале Москвы и в социальных сетях «Фейсбук», «В контакте» и «Твиттер».

Темы: Автоновости
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.