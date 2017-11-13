Направить обращение в ЦОДД теперь можно в «Инстаграме»

Пользователям нужно разместить фото, указать адрес, где оно было сделано, и отметить пост хештегом #цоддвработу.



Фото с сайта mos.ru

Теперь москвичи могут отправить обращение в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в «Инстаграме».

Для того чтобы вашу проблему рассмотрели, нужно разместить фото с привязкой к адресу и отметить пост хештегом #цоддвработу. Кроме того, можно написать в Direct, описав свое предложение или жалобу.

В официальном аккаунте ЦОДД публикуется информация об ограничениях и перекрытиях, изменении схем дорожного движения, мероприятиях и новых проектах центра.

Связаться с ЦОДД можно также через электронную приемную на едином транспортном портале Москвы и в социальных сетях «Фейсбук», «В контакте» и «Твиттер».