Автомобили «АвтоВАЗа» оснастят системой дистанционного управления

В 2018 году автомобили марки Granta оснастят системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.



Фото с сайта lada.ru

Об этом сообщает газета«Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «АвтоВАЗу» и одному из его контрагентов.

Система Lada Connect разработана компанией «Лаборатория умного вождения» (принадлежит супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова). Она позволит при помощи компьютера или смартфона запускать двигатель автомобиля, открывать двери, а также включать фары, отслеживать его местонахождение и состояние (пробег, уровень топлива, заряд аккумулятора и другие показатели).

Систему Lada Connect получат только машины в комплектации люкс, а в стандартной комплектации она будет дополнительной опцией.

По информации источников, в следующем году планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей Granta с системой Lada Connect. Они будут дороже моделей без этой системы примерно на 10 тысяч рублей.