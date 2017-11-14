Цены на бензин в России обновили исторический максимум

Биржевые цены на бензин в России установили ценовой рекорд, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в период с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-95 выросли на 1,7% и составили 44,99 тысячи рублей за тонну, на АИ-92 — на 2,3% и составили 42,82 тысячи рублей за тонну.

Отмечается, что подобное повышение не характерно для российского рынка, где обычно в октябре оптовые цены снижаются. Считается, что одной из причин такого резкого роста цен стал сбой в работе установки каталитического крекинга на Московском НПЗ «Газпром нефти». Однако в самой компании заявили, что установка была приостановлена в соответствии с планом для повышение эффективности работы и будет возобновлена в середине ноября. При этом по данным издания, пауза в работе не была включена в программу планового ремонта.

Как заявил начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин, причиной роста цен стала реакция «трейдеров». По его словам, недостающий бензин будет перенаправлен в Московский НПЗ из Центральной России, а также из Омского НПЗ. Также отмечается, что «Газпром нефть» рассматривает вариант закупки топлива у «Роснефти».