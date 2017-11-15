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На службу в полицию и пожарную охрану Венгрии поступили внедорожники LADA 4

11:04 15.11.2017
Фото с сайта lada.hu
Фото с сайта lada.hu
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Компания Lada Hungary, которая занимается реализацией автомобилей Lada в Венгрии, сообщила о передаче внедорожников Lada 4x4 в местную полицию и пожарную охрану.

Один автомобиль был направлен в пожарную часть деревушки Сокеденч на западе страны, а еще один - в полицию города Тёрёкбалинт, находящегося недалеко от Будапешта.

По словам представителей компании, местные правоохранители отдали предпочтение российскому внедорожнику из-за его цены, отличной проходимости, а также в виду того, что у местной полиции уже были «Нивы» в социалистические времена, и эти автомобили оставили о себе хорошее впечатление, сообщается на сайте Lada Hungary.

Напомним, марка Lada вернулась на рынок Венгрии в конце 2015 года. В настоящее время покупателям предлагаются модели «4х4», Kalina, Granta и Lada Vesta. 

Темы: Автоновости
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15.11.2017, 15:57
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Фсьо, у "Европейца" траур, плавно переходящий в нетолерантность по отношению к венграм.
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