В США решили отменить налоговые вычеты на электрокары

Республиканская партия США предложила внести поправки в Налоговый кодекс и отменить льготу в размере 7500 долларов для покупателей электромобилей.

Если законопроект одобрит Конгресс, то изменения вступят в силу уже в 2018 году, сообщает Motor.ru со ссылкой на Bloomberg.

В настоящее время налоговый вычет распространяется на электрокары и подключаемые гибриды. Сумма зависит от размера машины и емкости батареи и составляет от 2500 до 7500 долларов.

Максимальную льготу каждый из производителей может получить только для 200 000 выпущенных автомобилей. После этого она сокращается на 50 процентов каждые полгода.

Сейчас под правительственные льготы попадают модели Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan, Hyundai и еще ряда производителей.

По мнению специалистов, опрошенных Bloomberg, без налоговых льгот рынок электромобилей не только прекратит расти, но и попросту перестанет существовать.

Отмечается, что третий квартал 2017 года стал самым убыточным в истории Tesla. По итогам последних трех месяцев чистый убыток составил 671,16 миллиона долларов, последних девяти — 1,28 миллиарда. При этом выручка от продажи автомобилей и реализации электроэнергии выросла на 23 процента, а количество зарядных станций увеличилось на 126 штук - до 1032.