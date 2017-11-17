Илон Маск представил электрическую беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla представила свой первый электрический грузовик с автопилотом.

Основатель компании Илон Маск отметил, что в то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля.

Что касается технических характеристик новинки, то сейчас известно, что грузовик способен проехать 500 миль (804 километра) при полной загрузке и на максимально возможной скорости. По словам Маска, длина большинства грузовых маршрутов составляет 250 миль, сообщает Bloomberg.

Грузовик получил четыре независимых двигателя (по одному на каждое заднее колесо), а с 0 до 60 километров в час автомобиль разгоняется за 5 секунд.

Для аккумулятора грузовика Tesla предоставит мегазарядки (megachargers).

Маск также отметил, что доставка грузов на фуре Tesla будет стоить 1,26 доллара на милю, в то время как для дизельных фур цена составляет примерно 1,51 доллара. Производство новых грузовиков должно начаться в 2019 году.