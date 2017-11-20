12 городов мира переходят на электробусы

С 2025 года ряд городов в Южной и Северной Америке, Европе и Африке запретит закупку новых автобусов и перейдет на электробусы

Фото с сайта newflyer.com

На днях мэры Лондона, Парижа, Копенгагена, Барселоны, Милана, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Окленда, Ванкувера, Кито, Мехико и Кейптауна подписали совместную декларацию, согласно которой все эти города через семь лет будут закупать только электрические автобусы. Это позволит сократить выбросы вредных веществ общественным транспортом и значительно улучшит экологическую обстановку в вышеназванных городах.

Также планируется к 2030 году во всех этих городах сделать «чистые» районы, куда доступ машинам с двигателями внутреннего сгорания будет запрещен. Мэры всех вышеназванных городов подчеркнули, что со временем города должны стать комфортными для жителей, которые в настоящее время страдают от загрязненного воздуха, вызванного огромным количеством автомобилей. В будущем планируется поднять налоги на весь «грязный» транспорт, в то время как «чистому» будет дан ряд преференций.

Впрочем, власти некоторых городов не ждут наступления 2025 года, а уже сейчас покупают электробусы. Например, недавно власти Лос-Анджелеса разместили заявку на приобретение 100 электробусов американской фирмы New Flyer, кроме того, в тестовом режиме по улицам города ездят 20 автобусов китайской фирмы BYD, по результатам испытаний которых может быть принято решение о закупке большой партии китайских электробусов.

Причем вероятность этого весьма высока, так как фирма BYD выпускает электробусы тысячами и они эксплуатируются не только в Китае, но и в США, например, в городе Лонг-Бич.

Стоит отметить, что испытания электробусов проводятся и в Москве, правда, московское правительство пока не готово назвать сроки отказа от обычных автобусов.