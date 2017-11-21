Медведев разрешил заряжать электромобили в помещениях

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства об устранении барьеров для развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Документ разрешает заряжать электрокары в помещениях, под навесами и на автостоянках.

Утвержденный документ вносит поправки в правила противопожарного режима, действующие с 2012 года.

Ранее Дмитрий Медведев предлагал разработать меры по поддержке электромобилей. В частности, рассматривались возможности обнулить транспортный налог, организовать бесплатные парковки для электромобилей и субсидировать их покупку.

Также министры не исключают ограничение въезда машин на бензине в крупные и курортные города, сообщает «Право.ру».