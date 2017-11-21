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Медведев разрешил заряжать электромобили в помещениях

15:23 21.11.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства об устранении барьеров для развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Документ разрешает заряжать электрокары в помещениях, под навесами и на автостоянках.

Утвержденный документ вносит поправки в правила противопожарного режима, действующие с 2012 года.

Ранее Дмитрий Медведев предлагал разработать меры по поддержке электромобилей. В частности, рассматривались возможности обнулить транспортный налог, организовать бесплатные парковки для электромобилей и субсидировать их покупку.

Также министры не исключают ограничение въезда машин на бензине в крупные и курортные города, сообщает «Право.ру».

Темы: Авто
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 17:55
Гость: Разрешаю Медведеву

не открывать рот, чтобы за умного сойти. Народ.
21.11.2017, 17:11
Гость: Киса

Поедем в номера!
21.11.2017, 16:33
Гость: Ничего не понял

Это требование в ППБ не спроста. При зарядке кислотного АКБ электрокара выделяется водород. Зарядное помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Не понимаю, что нужно менять в части зарядки в помещении.
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