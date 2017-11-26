«Малой на «Гелике» мчится по МКАД»

Взорвавшую интернет видеозапись, на которой четырехлетний мальчик едет за рулем внедорожника Gelandewagen и совершает опасные маневры на столичной МКАД, проверяет полиция

На кадрах видно, как ребенок держится за руль и подрезает другие автомобили. С ребенком ехали и взрослые, которые подбадривали и помогали мальчику, в частности, его тетя. Женщина уже заявила, что не видит ничего плохого в том, что несовершеннолетний покатался по городу.

Девушка, предположительно находившаяся в одной машине с мальчиком за рулем / скриншот видео, где мальчик управляет автомобилем Gelendwagen на МКАД. Фото с сайта gazeta.ru

Столичная полиция проверяет, а интернет-общественность обсуждает очередную провокационную видеозапись, появившуюся в инстаграме, посвященному жизни так называемой «золотой молодежи» под названием «majorka_777_».

На видеозаписи, снятой из салона старенького, но, тем не менее, премиального внедорожника Gelandewagen, видно, как маленький мальчик держится за руль и выполняет некоторые маневры на достаточно высокой скорости.

Все происходит на столичном МКАД. Ребенок сам выезжает со съездов, притормаживает и даже устраивает игры в «шашечки» с другими автомобилями.

Снимает малолетнего водителя мужчина, который сидит справа на пассажирском кресле и комментирует происходящее.

«Малой на «Гелике» едет по МКАД. А вы, со скольких лет за рулем, ребят?», — спрашивает мужчина за кадром.

При этом на некоторых кадрах видно, что ребенкуруль помогает держать женщина – ее руки с ярким маникюром иногда поворачивают руль и можно догадаться, что мальчик сидит у нее на коленях. Но чаще всего ребенок едет самостоятельно и выполняет команды.

«Тетя подсказывает, что делать», — говорит мужской голос.

Такое поведение взрослых вызвало критику пользователей, которые посчитали, что такое поведение представляет опасность на дороге не только для находящихся в Gelandewagen, но и для других участников движения.

«Нас сажали на безлюдной проселочной дороге, а не на оживленном МКАД. Так еще и не шныряли по рядам. Их безопасность — только их проблема, мне все равно, улетят куда или нет! Мне будет жалко только тех, кто просто ехал в попутном направлении! Они-то здесь причем?», — написал один из пользователей в комментариях к видеозаписи.

Другие же и вовсе считают, что нужно лишить родительских прав родителей ребенка-экстремала.

После того, как видео стало вирусным, на него отреагировала женщина по имени Ариана, которая, предположительно, приходится ребенку той самой тетей, подсказывавшей, как управлять автомобилем. В своем инстаграме «ariana_lopez_097» она опубликовала сюжеты СМИ на эту тему и заявила, что ничего предосудительного в своем поведении не видит.

«Отвечу всем СМИ разом не вижу нечего зазорного, в том что ребенок на коленях рулит, каждый из нас в детстве рулил на коленках у родителей!», -— написала Ариана (орфография автора сохранена, — Ред.).

Ее читатели назвали и имя мужчины, который ехал с ней в автомобиле – это некий Ирман. Возможно, он приходится женщине родным братом.

Позицию такого автомобильного воспитания, видимо, поддерживают многие близкие мальчика, судя по комментариям от имени его родственников. «Так держать, племянник», — написал пользователь под ником amir_natali95.

Судя по страничке женщины в инстаграме, Gelandewagen принадлежит именно ей – у нее много фотографий за рулем этого самого автомобиля и даже на его капоте. Автомобилистка также любит снимать видеоролики, разъезжая под громкую музыку по Москве.

В столичной ГИБДД уже заявили, что изучают видеоролик, на котором ребенок за рулем автомобиля едет по МКАД. Пока до конца не понятно, какая ответственность может грозить тем, кто посадил мальчика за руль на оживленной городской магистрали.

Так, штраф за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, предусмотрен частью 3 статьи 12.7 КоАП и влечет за собой наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Однако, если родственникам мальчика удастся доказать, что автомобилем он не управлял, а только сидел на коленях у водителя, то в таком случае налицо будет лишь одно нарушение: перевозку ребенка возрастом до 12 лет без автокресла, что карается административным штрафом в 3 тыс. рублей.

Тем не менее, полиция может посчитать происходящее на кадрах поведение взрослых как попадающее под определение ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы, а минимальное предполагает штраф до 100 тыс. рублей либо исправительные или обязательные работы.

По такой статье совсем недавно был осужден отец-экстремала из Красноярского края Роман Афанасьев. Высунув свою маленькую дочь из окна автомобиля, он катал ее на высокой скорости, придерживая одной рукой и хвастался этим видео в соцсетях. Также малышку вывешивали за ногу с крыши высотки. Мужчина утверждал, что тщательно готовится ко всем трюкам и не хотел собирать лайки в соцсетях. С решением суда отец полностью согласился.