]]> ]]>
Главная Авто Новости

Депутаты предложили ограничить эвакуацию автомобилей

14:49 27.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Депутаты от фракций ЛДПР и "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об изменениях в КоАП. Он предполагает новые правила эвакуации автомобилей с опознавательным знаком "инвалид".

В настоящее время, при несоблюдении водителями требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, которые запрещают остановку или стоянку транспортных средств, должностные лица принимают решение об эвакуации машины на спецстоянку, сообщает «Право.ру».

Депутаты отмечают - нередки случаи, когда дорожные знаки устанавливаются с нарушением ГОСТов, противоречат друг другу или просто-напросто переносятся, из-за чего водители, которые ставят машину на привычное место, попадают в зону действия запрещающих знаков и в дальнейшем вынуждены тратить "значительные" силы и время для поиска машины и ее "вызволения" со спецстоянки.

"От задержания машины и перемещения ее на специализированную стоянку в наибольшей степени страдают инвалиды, в том числе инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим предлагается дополнить ст. 27.13 КоАП положением, согласно которому в отношении машины с наклейкой "инвалид" может приниматься решение только о перемещении ее в ближайшее место, где она не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2017, 17:33
Гость: полухохол

Ничего удивительного,"слуги народа "они что?"Шаг вперед и десять назад".Сейчас вся Москва и область "обретут инвалидность",включая "липовые корочки" из переходов или Инета.Также было и со "стоп хамом"т.к "слуги народа" с помошничками и семейками творили "беспредел" на глазах "ментов".
27.11.2017, 17:10
Гость: Федя1

Надо понимать, что ГАИ имеет целью не улучшение движения, понижению аварийности. Они занимаются выкачиванием денег из автовладельцев.
Недавно Медведев обещал изменить эту ситуацию. Посмотрим.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.