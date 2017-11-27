Депутаты предложили ограничить эвакуацию автомобилей

Депутаты от фракций ЛДПР и "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об изменениях в КоАП. Он предполагает новые правила эвакуации автомобилей с опознавательным знаком "инвалид".

В настоящее время, при несоблюдении водителями требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, которые запрещают остановку или стоянку транспортных средств, должностные лица принимают решение об эвакуации машины на спецстоянку, сообщает «Право.ру».

Депутаты отмечают - нередки случаи, когда дорожные знаки устанавливаются с нарушением ГОСТов, противоречат друг другу или просто-напросто переносятся, из-за чего водители, которые ставят машину на привычное место, попадают в зону действия запрещающих знаков и в дальнейшем вынуждены тратить "значительные" силы и время для поиска машины и ее "вызволения" со спецстоянки.

"От задержания машины и перемещения ее на специализированную стоянку в наибольшей степени страдают инвалиды, в том числе инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим предлагается дополнить ст. 27.13 КоАП положением, согласно которому в отношении машины с наклейкой "инвалид" может приниматься решение только о перемещении ее в ближайшее место, где она не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.