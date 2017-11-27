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Житель Китая погиб во время махинации ради страховки

20:53 27.11.2017
Фото с сайта istockphoto.com
Фото с сайта istockphoto.com
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Китайский бизнесмен утонул, пытаясь сымитировать аварию и получить страховку за автомобиль.

Несколько лет назад мужчина приобрел автомобиль и застраховал на полмиллиона юаней. Поскольку рыночная стоимость подержанной машины составляла 400 тысяч юаней китаец решил не продавать ее, а утопить и получить страховое возмещение South China Morning Post.

Изобразить ДТП бизнесмен решил с помощью своей знакомой. Установив в автомобиль устройство, позволяющее управлять им с мобильного телефона, мужчина столкнул машину в реку. Затем он вместе со своей знакомой прыгнул в воду. Девушка выбралась на берег, а бизнесмен нырнул, чтобы убрать улики. На поверхности он больше не показался.

Девушка попросила о помощи местных жителей. Они обнаружили, что неудачливый мошенник застрял в салоне автомобиля. Мужчину вытащили на берег, но спасти не смогли.

Произошедшим заинтересовалась полиция. Версия об аварии показалась правоохранителям подозрительной и в итоге они добились от сообщницы бизнесмена правдивого рассказа о произошедшем.

Темы: Китай, Происшествия в мире, Автоновости
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27.11.2017, 21:29
Гость: Короче, россиянское правосудие:

одна баба сказала под пытками в ГЕСТАПО.
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