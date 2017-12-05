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С 1 января 2018 года все транспондеры станут взаимозаменяемыми

13:21 5.12.2017
Изображение с сайта zelao.ru
Изображение с сайта zelao.ru
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С 1 января 2018 года все транспондеры для платных дорог в России станут взаимозаменяемыми.

Об этом на международном конгрессе Road traffic Russia «Организация дорожного движения в Российской Федерации» сообщил председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

«Последний участок, который в программу интероперабельности не был включен - это северный обход Одинцова. Завтра мы подписываем соглашение и с 1 января северный обход Одинцова также войдет в общую структуру интероперабельности, и по всей стране она работает. С одним транспондером на всех дорогах», - сказал С.Кельбах.

С 1 ноября 2017 г. транспондеры, действующие на Западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга начали действовать и на трассах М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 «Москва - Санкт-Петербург» и наоборот.

Документ о вступлении в силу соглашения о межоператорском взаимодействии между Государственной компанией «Автодор», ООО «ОССП», ООО «Магистраль северной столицы», ООО «Cеверо-Западная концессионная компания», ОАО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Автодор-Платные Дороги» был подписан 19 октября. С 1 сентября транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и участку скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), действуют на головном отрезке скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, и наоборот.

Темы: Автоновости
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 18:22
Гость: ВВВ

Но, это же плохо. И не обманешь, и не продашь, и на куршавель не съездишь...
05.12.2017, 16:39
Гость: ник

А в СССР дороги и медицина были бесплатными.
05.12.2017, 16:32
Гость: Засранц но кавалергард

..обалдеть, а трансгендеры будут тоже платить?
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