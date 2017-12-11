В правительстве предложили удвоить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли предложило с 2018 года увеличить утилизационный сбор на автомобили на 87-125% (то есть примерно в два раза). Об этом со ссылкой на анонимные источники на авторынке пишет «Коммерсант».

В самом министерстве подтвердили, что внесли в правительство проект постановления об увеличении утилизационного сбора, но заявили, что индексация составит в среднем 15-17,5%. При этом для грузового сегмента сбор повысят на 15-40%, добавили в министерстве. В ведомстве прямо не опровергли утверждение о том, что сбор вырастет вдвое.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не смогла прокомментировать ситуацию, а представитель курирующего автопром вице-премьера Аркадия Дворковича сказала, что «документ еще не видели».

Представители автоконцернов рассказали «Коммерсанту», что резкое повышение сбора негативно скажется на рынке, так как затраты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100%».

В пояснительной записке к бюджету на 2018 год говорится, что утилизационный сбор повысят только на 15%.

Утилизационный сбор в России ввели в 2012 году. Для новых легковых автомобилей он, в зависимости от объема двигателя, составляет от 28 до 182 тысяч рублей.